La grotte de l’amitié La Maréchalerie – Centre d’art contemporain – ÉNSA Versailles Versailles, vendredi 17 mai 2024.

La grotte de l’amitié Pour ses 20 ans, le centre d’art La Maréchalerie à Versailles célèbre « La grotte de l’amitié ». Commissariat de l’exposition : Alexandra Fau. 17 mai – 11 juillet La Maréchalerie – Centre d’art contemporain – ÉNSA Versailles Entrée libre.

Début : 2024-05-17T14:00:00+02:00 – 2024-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T14:00:00+02:00 – 2024-07-11T18:00:00+02:00

L’exposition s’entend à la fois comme un retour d’expériences et une forme d’incantation à destination des générations d’artistes à venir. […]

Au sein du centre d’art qui tient lieu de refuge, d’espace de production et de diffusion, se cultivent des « liens » parfois à grands renforts de médiation. Cette exposition appelle à doubler le monde visible d’un monde invisible qui en serait l’architecture secrète.

« La grotte de l’amitié » célèbre ainsi 20 ans d’échanges féconds entre le centre d’art La Maréchalerie, les artistes, l’ÉNSA Versailles et son public.

Avec Alex Balgiu, Marie Bette, Charlotte Charbonnel, Vincent Ganivet, Brion Gysin, Balthazar Heisch, Laurent Le Deunff, Amélie Lucas-Gary, Ben Orkin, Daniel Pescio, Gianni Pettena, Jean-Jacques Rullier.

Commissaire de l’exposition : Alexandra Fau.

La Maréchalerie – Centre d’art contemporain – ÉNSA Versailles 5, avenue de Sceaux – 78000, Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lamarechalerie@versailles.archi.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 07 40 27 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.versailles.archi.fr »}]