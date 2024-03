Conférence | Jardins historiques bas carbone ? Le cas du Potager du Roi Campus Versailles Versailles, mardi 21 mai 2024.

Conférence | Jardins historiques bas carbone ? Le cas du Potager du Roi Chaque mois, les conférences du Campus mettent en lumière un métier ou un enjeu lié au patrimoine et à l’artisanat d’excellence. Mardi 21 mai, 18h30 Campus Versailles Entrée gratuite sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T18:30:00+02:00 – 2024-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-21T18:30:00+02:00 – 2024-05-21T20:00:00+02:00

Conférence d’Antoine Jacobsohn, enseignant chercheur

Né aux Etats-Unis, Antoine Jacobsohn entame ses études d’agronomie à Cornell University. Il poursuit sa formation en France et travaille sur l’histoire de la production et de la consommation alimentaire à l’université Paris VIII et à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a participé à l’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, pour lequel il a travaillé sur les fruits et les légumes, et a été responsable de la bibliothèque de la Société nationale d’horticulture de France. Entre 2007 et 2019 il a été responsable du Potager du Roi à l’École nationale supérieure de paysage, à Versailles. Depuis 2020 il est adjoint au directeur de l’École de paysage, en charge du Potager du Roi. Ses travaux de recherche explorent les relations entre l’histoire des plantes et les pratiques contemporaines de production et de consommation. Il a notamment publié Le potager du roi : Dialogues avec la Quintinie (Artlys, 2017).

Campus Versailles Grandes Ecuries du château de Versailles – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://campusversailles.fr/agendas/jardins-historiques-bas-carbone-le-cas-du-potager-du-roi/ »}]

© Thomas Garnier – EPV