Les femmes au cimetière des Gonards (visite guidée) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, vendredi 24 mai 2024.

Les femmes au cimetière des Gonards (visite guidée) Le cimetière des Gonards est le plus riche de Versailles en célébrités féminines ! A l’occasion du Printemps des cimetières, découvrez la vie et la dernière demeure d’illustres Françaises et Améric… Vendredi 24 mai, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T15:00:00+02:00 – 2024-05-24T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T15:00:00+02:00 – 2024-05-24T16:30:00+02:00

Vous rencontrerez d’éminentes figures de la colonie américaine établie en région parisienne à l’époque du Golden Age, mais aussi des personnalités du monde artistique comme Maria Hahn, Louise Hervieu ou Hélène Dieudonné. Une promenade riche en surprises vous attend !

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000

