Le Versailles des créateurs Place du marché Notre-Dame Versailles, vendredi 24 mai 2024.

Le Versailles des créateurs Le Versailles des Créateurs par La Boutique des Créateurs fête ses 10 ans. Cet événement rassemble sur la place du marché Notre-Dame 80 à 90 talents locaux et marques artisanales et responsables 24 mai – 14 décembre Place du marché Notre-Dame

Début : 2024-05-24T16:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:00:00+02:00

Fin : 2024-12-14T10:00:00+01:00 – 2024-12-14T19:00:00+01:00

Le Versailles des Créateurs organisé par La Boutique des Créateurs fête ses 10 ans.

Cet événement incontournable de l’artisanat local rassemble sur la place du marché Notre-Dame 80 à 90 talents locaux et marques artisanales et responsables sélectionnés pour leur savoir-faire et leur qualité Made in France.

Venez les retrouver pour nos trois rendez-vous de l’année et découvrir leurs univers passionnants en déco, mode, kids, bijoux, greenlife, cosmétique, gastronomie… Participez aussi à des ateliers pour enfants, démonstrations, dégustations, concerts et autres surprises à chaque édition…

Renseignements et candidatures à

mail: leversaillesdescreateurs@gmail.com

insta: leversaillesdescreateurs

fb: Le Versailles des Créateurs

Place du marché Notre-Dame Place du marché Notre-Dame – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France