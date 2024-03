Visite libre au musée Lambinet – Mini visites Musée Lambinet Versailles, samedi 18 mai 2024.

Visite libre au musée Lambinet – Mini visites Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 Musée Lambinet Entrée libre, sans inscription.

Samedi 18 mai de 20h à minuit : Nuit européenne des musées

Une nuit au musée Lambinet !

Voici l’une des activités proposées pour la Nuit européenne des musées :

· Des mini-visites

Les élèves de la spécialité Histoire des arts du lycée Marie Curie vous guident dans les collections du musée en mettant les femmes à l’honneur.

À 20h15, 21h, 21h45 et 22h30

Les conditions :

Mode de participation : Sur place

Coordonnées : musee.lambinet@versailles.fr

Horaires : Samedi 18 mai, de 20h15 à 22h30

Conditions de participation : Entrée libre

Accessibilité : PMR accompagnées

Particularités : Évènement gratuit

Musée Lambinet 54 boulevard de la Reine 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130972875 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.lambinet@versailles.fr »}] [{« link »: « mailto:musee.lambinet@versailles.fr »}] C’est un hôtel particulier de l’époque de Louis XV qui abrite aujourd’hui le musée municipal de Versailles. Construit en 1751 par l’entrepreneur Joseph Porchon, il passa au XIXe siècle dans la famille Lambinet qui le légua à la ville pour y installer les collections municipales d’objets d’art. Celles-ci étaient auparavant conservées à la bibliothèque municipale, ancien ministère des Affaires étrangères et de la Marine de Louis XV et Louis XVI, où elles portaient le nom de musée Jean Houdon. Accès par la route : A12 – A13 – A86, sortie Versailles Château Accès train : Paris Saint-Lazare (Versailles-Rive droite à 5 minutes à pied) Paris Montparnasse (Versailles-Chantiers à 20 minutes à pied) RER : Paris ligne C (Versailles-Rive gauche à 15 minutes à pied)

© musée Lambinet, ville de Versailles / Raphaële Fresnais