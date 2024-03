Nature et culture aux abords du Grand Trianon (randonnée-conférence) Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc Versailles, dimanche 26 mai 2024.

Nature et culture aux abords du Grand Trianon (randonnée-conférence) Faites le plein de nature tout en cultivant votre esprit ! Redécouvrez l’histoire des demeures installées dans le parc de Versailles, parcourez les majestueuses avenues plantées et le chemin du rû … Dimanche 26 mai, 15h00 Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T15:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-26T15:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:30:00+02:00

Verdure et grand air garantis loin de la foule ! Vous comprendrez mieux le plaisir que trouvèrent là Louis XIV et plus tard Marie-Antoinette…

Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles Versailles 78000

