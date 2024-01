DANIEL AUTEUIL VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles, samedi 25 mai 2024.

La musique, c’était un besoin irrépressible, une envie qui date depuis toujours ». Daniel Auteuil confirme ici sa passion pour la musique avec son deuxième album « Si tu as peur, n’aies pas peur (de l’amour)”, composé avec son complice Gaëtan Roussel (Louise Attaque). Accompagné par ses musiciens : Philippe Almosnino, Julie Gomel, Arman Méliès, et Colin Russeil ; la voix si singulière de Daniel Auteuil, son élégance, se décline désormais en chansons. L’homme de scène se livre, c’est pop, c’est rock, avec des accents reggae rumba et folk ! Avec : Chant : Daniel AuteuilCollaboration artistique : Gaëtan RousselPiano / Batterie : Colin RussellGuitare / Basse : Philippe Almosnino, Arman MélièsChœurs, Ukulélé, Piano : Julie Gomel

Tarif : 43.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 rue de La Chancellerie 78000 Versailles 78