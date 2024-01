Ma philosophie Elise Orliz Royale Factory Versailles, vendredi 24 mai 2024.

Ma philosophie Elise Orliz Un One Woman Show familial destiné aux amateurs de philo comme aux néophytes, il fallait le faire. Plus que tout, ce spectacle est irrésistible et franchement, on en redemande. Dès 12 ans. 24 et 25 mai Royale Factory 22 € tarif normal, 18 € tarif réduit (demandeur emploi, étudiant 25 ans).

Élise Orliz dézingue les philosophes avec beaucoup d’humour et d’autodérision à un point tel que vous allez finir par adorer la philo !

Élise revêt sa plus belle tenue pour corriger avec éloquence ceux qui lui en ont fait baver. Un spectacle de vulgarisation qui s’attaque en 60 minutes à Socrate, Montaigne, Nietzsche et compagnie, ça mérite le respect !

Platon avait-il son BAFA ? Aristote invitait-il ses élèves à mettre les doigts dans la prise pour tester l’électrocution ? Comment Descartes pouvait-il être fan d’Amel Bent ? Si vous vous demandez à quoi sert la philo, ce spectacle est fait pour vous.

Sous l’apparence d’un règlement de compte, Élise vous présente son regard sur l’époque actuelle. La philosophie comme grille de lecture du Monde d’aujourd’hui, c’est drôle, c’est intelligent, parfois un peu débile, voire tarabiscoté et souvent absurde. Bref, ça lui ressemble.

Royale Factory 2, rue Jean Houdon 78000 Versailles