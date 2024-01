Bébés signeurs Maison de quartier Prés aux bois Versailles, jeudi 6 juin 2024.

Bébés signeurs Histoires et comptines en français et en Langue des Signes Française. Ces ateliers de découverte de la communication gestuelle sont adressés aux enfants entre 9 mois et 3 ans et à leurs parents. Jeudi 6 juin, 10h00 Maison de quartier Prés aux bois Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T10:00:00+02:00 – 2024-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T10:00:00+02:00 – 2024-06-06T11:00:00+02:00

Maison de quartier Prés aux bois 29, rue de l’Ecole des Postes – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 39 53 00 32 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/montreuil-pres-aux-bois/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 51 21 99 »}]

Freepik.com