L'Histoire d'Alice au Pays des Merveilles
Mercredi 5 juin 2024, 15h00
Théâtre Montansier
Jeune public : placement libre – tout public : 10 € – matinée scolaire : 5 €

« Par un beau jour d’été, Iris et sa petite sœur Alice somnolent au pied d’un cerisier. Soudain, le téléphone d’Iris les tire de leur sommeil. Pendant sa conversation Alice s’ennuie, vagabonde et rêvasse. C’est alors qu’elle aperçoit un lapin qui parle. C’est de cette étrange face à face que naît l’histoire d’Alice qui va vivre une aventure merveilleuse faite de rencontres plus farfelues les unes que les autres. On dirait une histoire à dormir debout mais croyez-moi ce n’en est pas une. C’est une histoire pour grandir ! Que vous soyez petits ou grands, êtes-vous prêts à vivre cette belle aventure ? Ce spectacle est ludique et dynamique. Le jeune spectacteur se diverti et imagine ce qu’il a envie d’imaginer.» Mélanie Samie.

Théâtre Montansier
13, rue des Réservoirs – 78000 Versailles
Le théâtre Montansier est le théâtre de la ville de Versailles situé dans le département des Yvelines (France). C'est un théâtre à l'italienne du XVIIIe siècle situé au cœur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du château de Versailles et de l'opéra royal. La salle fut inaugurée le 18 novembre 1777, en présence de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Ce théâtre est né sous l'impulsion de Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, dont il porte aujourd'hui le nom.

2024-06-05T15:00:00+02:00 – 2024-06-05T16:15:00+02:00

