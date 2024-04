Soirée internationale : Parfumerie et Cosmétique pour les Jeux Olympiques Salle Marcelle Tassencourt Versailles, mardi 28 mai 2024.

Soirée internationale : Parfumerie et Cosmétique pour les Jeux Olympiques Les étudiants en parfumerie de Versailles vous proposent de découvrir leur travail sur la thématique des Jeux Olympiques Mardi 28 mai, 20h00 Salle Marcelle Tassencourt Entrée libre, sur inscription : https://www.uvsq.fr/soiree-efcm

Début : 2024-05-28T20:00:00+02:00 – 2024-05-28T22:00:00+02:00

Proposée par l’UVSQ en partenariat avec l’ISIPCA de Versailles et l’Université de Padoue en Italie, cette soirée ouverte à tous proposera :

– Une conférence intitulée « Des fantaisies dans la parfumerie », par Sophie PFISTER, Professionnelle du secteur de la Parfumerie avec des animations : musique, parfums et autres

– La présentation par les étudiants et étudiantes internationaux de la formation EFCM (European Fragrance and Cosmetics Master, diplôme de l’UVSQ) de leur projet tutoré : un coffret avec parfum et produit cosmétique pour les JO. (Présentation en anglais et en français)

– Cocktail et échanges avec possibilité de disposer d’un exemplaire du coffret du projet

Salle Marcelle Tassencourt 7 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France https://www.facebook.com/pages/Salle-Marcelle-Tassencourt-Versailles/585238878244917 [{« type »: « link », « value »: « https://www.uvsq.fr/soiree-efcm »}] La salle Marcelle Tassencourt accueille les différents spectacles et événements de la Maison de quartier et les associations.

