« L’arbre de Jessé », par l’ensemble Le Fil d’Or dirigé par Lewis Hammond, dans le cadre des Chemins de Musique Temple protestant de Versailles Versailles, lundi 20 mai 2024.

« L’arbre de Jessé », par l’ensemble Le Fil d’Or dirigé par Lewis Hammond, dans le cadre des Chemins de Musique Ce programme rend hommage à deux grands compositeurs britanniques de musique chorale: Robert White (décédé en 1574) et Sir Charles Villiers Stanford (dont le centenaire tombe le 29 mars). Lundi 20 mai, 19h30 Temple protestant de Versailles Entrée libre avec participation aux frais.

Début : 2024-05-20T19:30:00+02:00 – 2024-05-20T21:00:00+02:00

En mai, les Chemins de Musique vous invitent à ce concert de l’ensemble Le Fil d’Or.

2024 est l’année anniversaire de deux compositeurs britanniques : Robert White (décédé il y a 450 ans en 1574) et Sir Charles Villiers Stanford (dont le centenaire tombe le 29 mars). Notre programme rend donc hommage à ces deux grands hommes et à leur contribution à l’épanouissement continu de la musique chorale dans les îles britanniques au fil des siècles. Pour créer un cadre autour de ces deux compositeurs, nous débutons le concert avec «Eterne laudis lilium» de Robert Fayrfax, une composition mariale en cinq parties d’une beauté rayonnante, probablement écrite pour Elizabeth d’York (épouse d’Henri VII), et nous concluons avec Gustave Holst «Nunc dimittis» pour double chœur – écrit à environ 400 ans d’intervalle.

Temple protestant de Versailles 3, rue Hoche – 78000 Versailles