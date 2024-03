Exposition Heike Röttger Galerie Saint Simon Versailles, mercredi 22 mai 2024.

Exposition Heike Röttger Inspirée par le dotpainting, l’élément de construction unique de la série de tableaux d’Heike Röttger « Un point c’est tout » est le point. 22 mai – 7 juin Galerie Saint Simon Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-22T12:00:00+02:00 – 2024-05-22T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T12:00:00+02:00 – 2024-06-07T20:00:00+02:00

La “mise aux points” de l’artiste Heike Röttger a débuté fin 2020, pendant la crise sanitaire.

Graphiste de formation dans la communication d’entreprise, elle a ressenti le besoin de se fixer et de s’ancrer dans le présent, en retrouvant la matière : peinture acrylique et toile.

L’artiste explique sa démarche : “Le point est comme une seconde, qui, de par son accumulation, devient une minute, une heure, un jour,… pour finalement former une vie … et chaque vie est différente, comme chacune de mes toiles.”

C’est à travers le choix des couleurs, que l’artiste fait naître des univers harmonieux et hétéroclites, guidée par son sens graphique, sa curiosité et son intuition.

Appliquer le point avec un bâton en bois est répétitif et ressemble à une méditation, une danse, une respiration hors du temps…

Ne rester fidèle qu’au point et aller plus loin dans ses défis…

Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}]

@Heike Röttger