Le bouclier des sorciers au Jardin de Manou 8 Grande Rue Mézidon Vallée d’Auge, 23 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Le Jardin de Manou se transforme en domaine de Poudlard pour le plus grand plaisir des apprentis sorciers avec le jeu « Le bouclier des sorciers » qui fait partie des Etonnants Patrimoines ». Il a pour objectif que chaque enfant puisse, à la fin du parcours « Joue avec ton imaginaire », découvrir son bouclier magique, connaître la famille de sorciers à laquelle il appartient et repartir avec un diplôme. En 2023, le Jardin de Manou sera ouvert du lundi 23 octobre au samedi 28 octobre sur rendez-vous uniquement..

Vendredi 2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-28 17:30:00. .

8 Grande Rue Percy-en-Auge

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Manou’s Garden is transformed into the Hogwarts domain for the greatest pleasure of apprentice wizards with the game « The wizard’s shield ». At the end of the « Play with your imagination » tour, each child will discover his or her own magical shield, learn about the family of wizards to which he or she belongs and leave with a diploma. In 2022, Manou’s Garden will be open from Monday to Saturday from April to September by appointment only.

El Jardin de Manou se ha transformado en la finca de Hogwarts, para deleite de los aprendices de mago, con el juego « El escudo del mago », que forma parte del programa Etonnants Patrimoines. Al final del recorrido « Juega con tu imaginación », el objetivo es que cada niño descubra su propio escudo mágico, averigüe a qué familia de magos pertenece y se marche con un diploma. En 2023, el Jardin de Manou estará abierto del lunes 23 de octubre al sábado 28 de octubre con cita previa.

Der Jardin de Manou verwandelt sich zur Freude der Zauberlehrlinge mit dem Spiel « Der Schild der Zauberer », das Teil des Etonnants Patrimoines » ist, in das Anwesen von Hogwarts. Sein Ziel ist es, dass jedes Kind am Ende des Parcours « Spiel mit deiner Fantasie » sein magisches Schild entdecken, die Zaubererfamilie, der es angehört, kennenlernen und mit einem Diplom nach Hause gehen kann. Im Jahr 2023 wird der Jardin de Manou von Montag, dem 23. Oktober, bis Samstag, dem 28. Oktober, nur nach Vereinbarung geöffnet sein.

