Nuit Européenne des musées Temps fort Danse Les Franciscaines Deauville Deauville, samedi 18 mai 2024.

Carolyn Carlson, une figure emblématique de la danse et de la chorégraphie, a laissé une empreinte indélébile dans le monde artistique grâce à une carrière riche en succès et en innovations. Ses nombreuses œuvres, présentées dans les plus grandes institutions à travers le monde, témoignent de sa créativité sans limites. Cette année, elle a choisi Les Franciscaines pour une soirée spéciale à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 2024.

17h Rencontre avec Carolyn Carlson

Exploration Poétique de l’univers captivant de Carolyn Carlson lors d’une conférence-rencontre animée par Hélène de Talhouët, docteur en histoire de l’art et commissaire des expositions de l’artiste. Cette rencontre offre une opportunité unique d’analyser le processus créatif de Carolyn Carlson à travers des extraits de ses œuvres, qu’il s’agisse de spectacles, de dessins ou d’écrits. La session sera suivie d’un moment d’échanges avec le public, permettant une interaction enrichissante.

19h ou 21h Danse « Islands » (deux séances au choix)

La chorégraphe investit Le Cloître des Franciscaines pour présenter ses « Islands », une série de quatre courts solos inspirés de la nature et de la condition humaine. Interprétés avec maestria par les membres de sa compagnie, ces solos sont l’essence même de son travail chorégraphique. Dans un monde où le discours est omniprésent, la danse offre une communication visuelle, empreinte d’émotion et de pureté gestuelle. Cette performance intime et poétique transporte dans un monde d’émerveillement où chaque mouvement évoque un poème délicat, tourbillonnant comme des feuilles au gré du vent. Une expérience unique, magnifiquement exprimée par Eléonore Kolar dans l’Alchimie du verbe, qui promet d’être inoubliable.

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

