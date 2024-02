Arrivée du général De Gaulle à Bayeux Bayeux, samedi 18 mai 2024.

Arrivée du général De Gaulle à Bayeux Bayeux Calvados

Le 14 juin 1944, le Général De Gaulle débarque à Graye-sur-Mer, passe à Creully pour rencontrer Montgomery. Puis il se rend à Bayeux pour prononcer son premier discours sur le sol français. L’accueil enthousiaste qu’il reçoit de la foule a valeur de plébiscite. Les Français légitiment De Gaulle aux yeux des Alliés comme chef de la France libérée. Pour le Général, cette visite est d’une importance capitale. Il ne s’agit rien de moins que d’imposer sur place l’autorité du Gouvernement Provisoire de la République Française. Avant de repartir, De Gaulle charge le commissaire de la République François Coulet de rétablir la légalité républicaine sur le sol national. Bayeux devient le temps de l’été 1944, la capitale symbolique des territoires libérés jusqu’à la libération de Paris le 25 août.

Dans le cadre de Pierres en lumières le temps d’une soirée L’association ACC Normandie et Mr Leroy Xavier mettent en scène l’arrivée du général De Gaulle à Bayeux le 14 juin 1944, dans une demeure du 19ème transformée en mode 1944, avec des reconstitueurs en tenue d’époque.

Le général et son staff ainsi que le responsable des résistants du Bessin Mr Mercader Guillaume partageront avec les passants ce moment très important après le débarquement du 6 juin.

Un studio de journalistes alliés sera installé ainsi que des scènes de vie dans différentes pièces de la maison.

Le 14 juin 1944, le Général De Gaulle débarque à Graye-sur-Mer, passe à Creully pour rencontrer Montgomery. Puis il se rend à Bayeux pour prononcer son premier discours sur le sol français. L’accueil enthousiaste qu’il reçoit de la foule a valeur de plébiscite. Les Français légitiment De Gaulle aux yeux des Alliés comme chef de la France libérée. Pour le Général, cette visite est d’une importance capitale. Il ne s’agit rien de moins que d’imposer sur place l’autorité du Gouvernement Provisoire de la République Française. Avant de repartir, De Gaulle charge le commissaire de la République François Coulet de rétablir la légalité républicaine sur le sol national. Bayeux devient le temps de l’été 1944, la capitale symbolique des territoires libérés jusqu’à la libération de Paris le 25 août.

Dans le cadre de Pierres en lumières le temps d’une soirée L’association ACC Normandie et Mr Leroy Xavier mettent en scène l’arrivée du général De Gaulle à Bayeux le 14 juin 1944, dans une demeure du 19ème transformée en mode 1944, avec des reconstitueurs en tenue d’époque.

Le général et son staff ainsi que le responsable des résistants du Bessin Mr Mercader Guillaume partageront avec les passants ce moment très important après le débarquement du 6 juin.

Un studio de journalistes alliés sera installé ainsi que des scènes de vie dans différentes pièces de la maison. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

14 place De Gaulle

Bayeux 14400 Calvados Normandie creully.camp@gmail.com

L’événement Arrivée du général De Gaulle à Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2024-02-22 par Conseil Départemental du Calvados