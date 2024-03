Pierres en lumières dans l’église de NORREY Saint-Manvieu-Norrey, samedi 18 mai 2024.

Pierres en lumières dans l’église de NORREY Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Concert avec la chorale Croq’note et illuminations de l’église de Norrey. Une présentation de l’histoire et l’architecture de l’église sera faite avant le concert.

Début : 2024-05-18 20:30:00

Rue de l’Oratoire

Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie m.landron@saintmanvieunorrey.fr

