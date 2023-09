« Qui suis-je » au Jardin de Manou 8 Grande Rue Mézidon Vallée d’Auge, 23 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

En famille venez percer le mystère des 3 « qui suis-je » au Jardin de Manou. Ce jeu fait partie des « Etonnants Patrimoines ». Grâce à un jeu de piste, 6 coffrets sont à trouver dans le jardin. Dans chaque coffret une pochette à récupérer contenant 3 indices relatifs au 3 « Qui suis-je ». Un peu de réflexion et peut-être d’astuces pour classer les indices et vous découvrirez ce qui se cache derrière ces 3 « Qui suis-je »..

Vendredi 2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-28 17:30:00. .

8 Grande Rue Percy en Auge

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



With your family, come and solve the mystery of the 3 « who am I » at the Jardin de Manou. This game is part of « Etonnants Patrimoines ». Thanks to a treasure hunt, 6 boxes are to be found in the garden. In each box, there is a pocket containing 3 clues related to the 3 « Who am I ». A little thought and perhaps some tricks to classify the clues and you will discover what is hidden behind these 3 « Who am I ».

Ven a resolver el misterio de los 3 « quién soy yo » en el Jardin de Manou. Este juego forma parte de « Etonnants Patrimoines ». Gracias a una búsqueda del tesoro, se encuentran 6 cajas en el jardín. En cada caja hay un bolsillo que contiene 3 pistas relacionadas con el 3 « Quién soy yo ». Un poco de reflexión y quizás algunos trucos para ordenar las pistas y descubrirá lo que se esconde detrás de estos 3 « Quién soy yo ».

Kommen Sie mit Ihrer Familie in den Jardin de Manou, um das Geheimnis der drei « Qui suis-je » zu lüften. Dieses Spiel ist Teil des Programms « Etonnants Patrimoines ». Mithilfe einer Schnitzeljagd können Sie 6 Kästchen im Garten finden. In jedem Kästchen befindet sich ein Beutel mit 3 Hinweisen zu 3 « Wer bin ich ». Mit ein wenig Überlegung und vielleicht ein paar Tricks, um die Hinweise zu ordnen, werden Sie herausfinden, was sich hinter den 3 « Wer bin ich » verbirgt.

Mise à jour le 2023-09-26 par Calvados Attractivité