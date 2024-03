Voile Loisirs du Samedi Quai Crampon Grandcamp-Maisy, samedi 20 avril 2024.

Voile Loisirs du Samedi Quai Crampon Grandcamp-Maisy Calvados

Jetez-vous à l’eau et laissez-vous tenter par une activité de plein air et vivifiante La Voile Loisirs du samedi de l’Ecole de voile intercommunale à Grandcamp-Maisy est la formule qui vous faut. Au programme navigation, navigation et navigation !

Avoir le niveau 2 en voile et 10 ans minimum. Test de natation.

Combinaisons et matériel prêté.

Jetez-vous à l’eau et laissez-vous tenter par une activité de plein air et vivifiante La Voile Loisirs du samedi de l’Ecole de voile intercommunale à Grandcamp-Maisy est la formule qui vous faut. Au programme navigation, navigation et navigation !

Avoir le niveau 2 en voile et 10 ans minimum. Test de natation.

Combinaisons et matériel prêté. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 11:30:00

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Voile Loisirs du Samedi Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2024-03-23 par OT Isigny-Omaha