FREEDOM GAMES Saint-Laurent-sur-Mer, jeudi 30 mai 2024.

FREEDOM GAMES Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Freedom Games est une manifestation unique en binôme pour célébrer le 80ème anniversaire du débarquement.

Au cœur de cet événement, un parcours sportif sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, en face du monument des Braves, symbolique et mémoriel, où les participants ramasseront les drapeaux de la coalition alliée et les déposeront sur la plage pour former un dessin portant la mention ‘Omaha Beach’.

Freedom Games est une manifestation unique en binôme pour célébrer le 80ème anniversaire du débarquement.

Au cœur de cet événement, un parcours sportif sur la plage de Saint-Laurent-sur-Mer, en face du monument des Braves, symbolique et mémoriel, où les participants ramasseront les drapeaux de la coalition alliée et les déposeront sur la plage pour former un dessin portant la mention ‘Omaha Beach’. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 09:00:00

fin : 2024-05-30 10:30:00

Avenue de la Libération

Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie eolia-normandie@orange.fr

L’événement FREEDOM GAMES Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-16 par Calvados Attractivité