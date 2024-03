GIG NIGHT Château de Canon Mézidon Vallée d’Auge, mercredi 29 mai 2024.

Une soirée pleine de musiques actuelles, pour réunir la chorale anglaise de West Sussex Music (UK), la chorale Horaires Aménagés 6ème 5ème et les ateliers musiques actuelles du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Lisieux.

Le Sussex de l’Ouest (en anglais : West Sussex) est un comté anglais situé sur la côte sud de la Grande-Bretagne. Comme son nom l’indique, il correspond à la moitié occidentale (1 991 km2) du comté traditionnel de Sussex. D’ouest en est, il est entouré par les comtés du Hampshire, du Surrey, du Kent et du Sussex de l’Est. Sa capitale est Chichester. La géographie physique du comté est dominée par la chaîne de collines de craie des South Downs et l’étendue du Weald, au nord des Downs.

Les 35 élèves de la chorale de West Sussex Music viennent de plusieurs villes dans le comté, et réunissent chaque semaine pour répétitions à l’école de musique située à Chichester, la capitale de West Sussex. La chorale sera ici pour découvrir notre territoire et surtout de rencontrer nos musiciens et partager la musique.

