Spectacle « Radio 2000 » Cormelles-le-Royal, mercredi 29 mai 2024.

Spectacle « Radio 2000 » Cormelles-le-Royal Calvados

Spectacle de jonglage et de magie nouvelle.

Dans une ambiance de foire, 2 bonimenteurs, Jonas et Eugène, vont s’adonner à des démonstrations participatives et exaltées afin de prouver le caractère unique et indispensable de leurs produits…

Les plus chanceux d’entre nous auront l’immense joie d’entrer à l’intérieur de la caravane, en immersion dans un magasin d’électroménager où se côtoient un vieil aspirateur, un robot Moulinex et un fer à repasser en inox. Les objets prennent vie, se rebellent et jouent des tours.

Au programme apparitions, disparitions, lévitations, métamorphoses, jonglerie, humour et bricolage fou. Un spectacle de la compagnie du Grand Hotel, créée par Jonas en 2003. Cet artiste autodidacte pratique le diabolo depuis les années 90, puis fait ses armes à Paris au Cirque du Grand Céleste. Il puise son inspiration autant dans le cirque traditionnel que dans le nouveau cirque. Il bricole. Il expérimente. Il aborde aujourd’hui l’univers du jeu clownesque et introduit dans ses numéros de la comédie, de la magie et de la petite machinerie. Il crée un univers fantaisiste et burlesque peuplé de vieux objets détournés et de jouets animés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:00:00

fin : 2024-05-29

Place du Commerce

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie csja@cormellesleroyal.fr

