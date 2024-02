Qui peut sauver le film « Les filles au Moyen-Âge » Saint-Gabriel-Brécy Creully sur Seulles, mercredi 29 mai 2024.

Le film “ Les filles au Moyen âge” doit être présenté à un prochain festival et il est partiellement abimé. En urgence, le producteur a besoin de votre aide pour préparer à nouveau le tournage du film. Il vous a laissé quelques consignes mais réussirez-vous à repérer les lieux et à obtenir les informations dont il a besoin.

Observation et réflexion seront vos plus précieux alliés. Une visite pas comme les autres pour découvrir ce lieu rempli d’histoires et qui vous plonge dans le moyen-âge.

Vous pensez pouvoir être à la hauteur du défi ? Alors venez tenter l’aventure !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:30:00

fin : 2024-05-29 16:00:00

Saint-Gabriel-Brécy 1 rue du Prieuré

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie contact@visitez-normandie.fr

