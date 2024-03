Caen accueille la flamme olympique ! Caen, jeudi 30 mai 2024.

Caen accueille la flamme olympique ! Caen Calvados

Le 30 mai 2024, la flamme olympique traversera sept territoires du département du Calvados. Elle arrivera par la mer à Omaha Beach et finira son voyage dans le Calvados par Caen, point d’orgue de son périple.

Le relais de la flamme dans Caen parcourra environ 8 kilomètres et passera par les lieux suivants :Maison départementale des sports (ouverture début 2024) et Stade Prestavoine à Hérouville-Saint-ClairAbbaye aux DamesAvenue du 6 juinChâteau ducalPlace Saint-SauveurHôtel de Ville.

Parade dans les rues de la ville, animations culturelles, sportives et citoyennes gratuites et ouvertes à tous sur l’esplanade Jean-Marie Louvel devant l’Hôtel de Ville… le passage de la flamme sera l’occasion de célébrer non seulement le sport et les valeurs de l’olympisme, mais également de rassembler le public autour d’un programme riche et varié.

Les célébrations seront bien sûr composées d’un moment solennel et symbolique l’allumage du chaudron par le dernier porteur de la flamme de la journée accueilli par une haie d’honneur composée de 24 personnes.

Programme détaillé à venir.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30

fin : 2024-05-30

Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Caen accueille la flamme olympique ! Caen a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Caen la Mer