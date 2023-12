Balade botanique SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE Thue et Mue, 29 mai 2024, Thue et Mue.

Thue et Mue Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 15:00:00

fin : 2024-05-29

Les bibliothèques de Thue et Mue vous invitent à découvrir le patrimoine naturel de la commune, lors d’une balade botanique à travers la zone humide de Sainte-Croix-Grand-Tonne.

Accompagnés par Patrick Martin, guide botaniste et musicien, les participants découvriront la flore locale et ses vertus.

Une balade botanique est l’occasion de découvrir le patrimoine végétal qui vous entoure. Tout un cortège de plantes sauvages à portée de main, à se mettre sous le nez et parfois même sous la dent !

Tous vos sens seront mis à contribution pour faire connaissance avec la Salicaire ou la reine des prés, plantes spécifiques des zones humides.

Les plantes vous livreront leurs vertus médicinales et gustatives qui vous permettront de soigner les petits maux du quotidien et/ou agrémenter de nouvelles saveurs vos salades, quiches et desserts..

SAINTE-CROIX-GRAND-TONNE

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Caen la Mer