Atelier illustration avec l'artiste Jérémie Fischer : le paysage
Château-musée de Saint-Germain-de-Livet
Saint-Germain-de-Livet

Mercredi 29 mai 2024, 14h30
Château-musée de Saint-Germain-de-Livet
Saint-Germain-de-Livet

Début : 2024-05-29T14:30:00+02:00 – 2024-05-29T16:00:00+02:00

Sa signature artistique est le collage de papiers aux couleurs vives. Dans certains livres, son univers est poétique (paysages) ou fantaisiste (personnages, animaux). Dans d'autres, il joue avec les mots, les découpes de lettres et la superposition d'images. Dans son œuvre, le paysage occupe une place essentielle : Jérémie Fischer aime randonner en pleine nature puis traduire ses impressions à l'atelier. Viens dessiner avec lui ! Il te donnera des trucs et astuces pour créer des paysages de papier.

