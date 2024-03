Festival « Danse de tous les Sens » Influences 2.0 | Bruce Chiefare Cie Flowcus Potigny, mercredi 29 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Influences 2.0 | Bruce Chiefare Cie Flowcus Potigny Calvados

Ou comment l’art du Bonsaï résonne avec la danse hip-hop

Le hip-hop développé par Bruce Chiefare est fondamentalement synonyme de liberté. Outre les différentes évolutions de la danse hip-hop, son patrimoine de breaker et d’interprète dans de nombreuses compagnies s’hybrident avec sa passion pour l’art du bonsaï.

À travers une gestuelle organique et épurée, partagée sur scène avec Phynox, ils produisent une danse légère, qui combat l’apesanteur et émancipe le corps comme l’individu. Ils écrivent dans l’espace comme le bonsaï accroît, en suivant le tracé de branches sinueuses, en se déplaçant librement et en surgissant de n’importe quel sol. La plasticité du végétal s’articule à celle du corps dans un duo qui apporte un regard différent sur le hip hop.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 15:30:00

fin : 2024-05-29

Gymnase Zénon Ruda

Potigny 14420 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

