Festival « Danse de tous les Sens » Essaimer | Margot Dorléans Du Vivant Sous Les Plis Falaise, mercredi 29 mai 2024.

Faire corps avec le paysage

La chorégraphe Margot Dorléans imagine un dispositif sensoriel qui s’appuie sur la matérialité du roseau, dont les champs bordent autant les paysages industriels que sauvages.

Comme une invitation à ressentir et à vivre le territoire pour mieux repenser nos manières de l’habiter, Margot Dorléans nous propose dans un univers sensible une reconnexion entre nature et culture.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 19:00:00

fin : 2024-05-29

Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

L’événement Festival « Danse de tous les Sens » Essaimer | Margot Dorléans Du Vivant Sous Les Plis Falaise a été mis à jour le 2024-03-14 par OT Falaise Suisse Normande