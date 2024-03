Festival « Danse de tous les Sens » Knight-night | Bryana Fritz & Thibault Lac Falaise, mercredi 29 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Knight-night | Bryana Fritz & Thibault Lac Falaise Calvados

Un/e Don Quichotte entre réel et représentation

Knight-night dévoile par bribes diverses versions de Don Quichotte notamment celle de Kathy Acker en 1986, dans laquelle la chevalière se lance dans la folle quête… d’aimer. Les deux performeur·euse·s assemblent des incarnations du célèbre chevalier, de son acolyte Sancho Panza, tantôt ami, tantôt cheval, tantôt chienne. Les identités des personnages glissent. La narration de Cervantès explose.

Le public assiste aux premières loges, à cette quête queer et féministe autour de la figure fuyante et fantasque du chevalier, pris sous les drapeaux du rêve et de la réalité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 20:30:00

fin : 2024-05-29

Forum Théatre de Falaise, Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

