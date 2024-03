Sur les pas de la Résistance, avec les services secrets à Londres pour préparer et réussir le Débarquement Salle Le Caprice Colleville-Montgomery, jeudi 30 mai 2024.

Sur les pas de la Résistance, avec les services secrets à Londres pour préparer et réussir le Débarquement Salle Le Caprice Colleville-Montgomery Calvados

Plongez dans l’histoire fascinante de la Résistance et des services secrets lors d’une conférence captivante animée par Ghislain Quetel, fils de résistant du Groupe Louvel. Accompagné d’images d’archives et de diapositives commentées, il nous emmène sur les traces des héros de l’ombre qui ont œuvré à Londres pour préparer et assurer le succès du Débarquement. Découvrez les coulisses de ces opérations secrètes, les stratégies élaborées et les sacrifices consentis pour la liberté. Une plongée dans l’histoire riche en émotions et en récits poignants, offrant un nouvel éclairage sur cet épisode crucial de la Seconde Guerre mondiale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 18:00:00

fin : 2024-05-30 20:00:00

Salle Le Caprice Rue St André Zone artisanale

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie m.botte@colleville-montgomery.fr

