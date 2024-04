EXPOSITION N’oublions jamais Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain, lundi 27 mai 2024.

EXPOSITION N’oublions jamais Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement, l’association Généalogie ma Passion rend hommage aux résistants portais. Au travers de cette exposition, elle raconte Port en Bessin durant la seconde guerre mondiales, les débuts de la Résistance en France et les réseaux dans le Bessin. En étudiant le réseau Alliance et le Mouvement Libération Nord, elle dresse les portraits et les destins des Portais qui ont pris part à la Résistance et, en particulier, celui de Georges Thomine qui fut exécuté avec 86 résistants au matin du 6 juin 1944 à la prison de Caen.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27

fin : 2024-06-02

Quai Baron Gérard Galerie du Quai

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie centreculturel@portenbessin-huppain.fr

