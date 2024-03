Journée du Relais de la Flamme Houlgate, jeudi 30 mai 2024.

Journée du Relais de la Flamme Houlgate Calvados

La ville de Houlgate se pare des couleurs olympiques et célèbre le passage de la Flamme. De nombreuses animations sont prévues sur la plage pour fêter cet évènement, et les valeurs du sport et de l’olympisme seront largement représentées.

Programme détaillé communiqué ultérieurement.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 10:00:00

fin : 2024-05-30 18:00:00

Dans toute la ville

Houlgate 14510 Calvados Normandie houlgate@ncpa-tourisme.fr

L’événement Journée du Relais de la Flamme Houlgate a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge