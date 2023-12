Exposition des photos des passerelles d’Omaha sur la plage en 1944 et visite des passerelles Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes) Vierville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer Exposition des photos des passerelles d’Omaha sur la plage en 1944 et visite des passerelles Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes) Vierville-sur-Mer, 30 mai 2024, Vierville-sur-Mer. Vierville-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-30 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00 Exposition sur l’histoire des passerelles à travers une présentation de photos et archives. Exposition historique sur les routes flottantes du port artificiel sur la plage d’Omaha en 1944 ainsi que l’exposition des photos du sauvetage et du remontage part l’association en 2004 Il sera possible de visiter les passerelles ( sauf en cas d’intempéries )..

Exposition sur l’histoire des passerelles à travers une présentation de photos et archives. Exposition historique sur les routes flottantes du port artificiel sur la plage d’Omaha en 1944 ainsi que l’exposition des photos du sauvetage et du remontage part l’association en 2004 Il sera possible de visiter les passerelles ( sauf en cas d’intempéries ).

Exposition sur l’histoire des passerelles à travers une présentation de photos et archives. Exposition historique sur les routes flottantes du port artificiel sur la plage d’Omaha en 1944 ainsi que l’exposition des photos du sauvetage et du remontage part l’association en 2004 Il sera possible de visiter les passerelles ( sauf en cas d’intempéries ). .

Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes)

Vierville-sur-Mer 14710 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Isigny-Omaha Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Vierville-sur-Mer Autres Code postal 14710 Lieu Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes) Adresse Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes) Ville Vierville-sur-Mer Departement Calvados Lieu Ville Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes) Vierville-sur-Mer Latitude 49.374147 Longitude -0.902488 latitude longitude 49.374147;-0.902488

Avenue de Bedford Vierville sur mer (salle des fêtes) Vierville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vierville-sur-mer/