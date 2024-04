Exposition « L’Encyclopédie des guerres » IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, jeudi 2 mai 2024.

Exposition « L’Encyclopédie des guerres » IMEC Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Vendredi

Comment parler de la guerre ? À l’occasion des 80 ans du Débarquement, l’Imec invite l’historien de l’art et écrivain Jean-Yves Jouannais à traverser les archives de l’Institut et à exposer son Encyclopédie des guerres.

Les pièces d’un puzzle immense s’assemblent et livrent un condensé d’une histoire aussi ancienne que celle de l’humanité.

Visites commentées et gratuites les samedis et dimanches à 16 h.

Conçue avec le soutien du Centre Pompidou et du Mémorial de Caen, en écho au 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Visites historiques L’abbaye d’Ardenne à travers les guerres , les vendredis à 14h30.

De mai à novembre, un cycle de rencontres, de films, de visites et d’événements accompagnera l’exposition. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.imec-archives.com.

Comment parler de la guerre ? À l’occasion des 80 ans du Débarquement, l’Imec invite l’historien de l’art et écrivain Jean-Yves Jouannais à traverser les archives de l’Institut et à exposer son Encyclopédie des guerres.

Les pièces d’un puzzle immense s’assemblent et livrent un condensé d’une histoire aussi ancienne que celle de l’humanité.

Visites commentées et gratuites les samedis et dimanches à 16 h.

Conçue avec le soutien du Centre Pompidou et du Mémorial de Caen, en écho au 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

Visites historiques L’abbaye d’Ardenne à travers les guerres , les vendredis à 14h30.

De mai à novembre, un cycle de rencontres, de films, de visites et d’événements accompagnera l’exposition. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.imec-archives.com. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 14:00:00

fin : 2024-11-11 18:00:00

IMEC Abbaye d’Ardenne

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie reservations@imec-archives.com

L’événement Exposition « L’Encyclopédie des guerres » Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Caen la Mer