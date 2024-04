Projection de films et documentaires Isigny-sur-Mer, mercredi 29 mai 2024.

Projection de films et documentaires Isigny-sur-Mer Calvados

Vendredi

Le cinéma Le Club d’Isigny–sur-Mer vous propose durant 2 semaines de découvrir ou de revoir des films sur la seconde guerre mondiale ainsi qu’une visite virtuelle du Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer.

16 films seront projetés pour petits et grands

Il faut sauver le soldat Ryan

Walkyrie

Midway

Inglorious Basterds

Overlord

Le Journal d’Anne Franck

Vaillant pigeon de combat

Le jour le plus long

La liste de Schindler

La pianiste

Le mur de l’Atlantique

La chute

La nouvelle guerre des boutons

La grande évasion

La grande vadrouille

Une vie

Autres informations Les séances sont programmées du 29 mai au 18 juin

les mardis et vendredis 21h

les mercredis 17h30

les samedis et dimanches 17h30 et 21h

Au tarif unique de 3,10 euros la séance.

Le cinéma Le Club d’Isigny–sur-Mer vous propose durant 2 semaines de découvrir ou de revoir des films sur la seconde guerre mondiale ainsi qu’une visite virtuelle du Cimetière Américain de Colleville-sur-Mer.

16 films seront projetés pour petits et grands

Il faut sauver le soldat Ryan

Walkyrie

Midway

Inglorious Basterds

Overlord

Le Journal d’Anne Franck

Vaillant pigeon de combat

Le jour le plus long

La liste de Schindler

La pianiste

Le mur de l’Atlantique

La chute

La nouvelle guerre des boutons

La grande évasion

La grande vadrouille

Une vie

Autres informations Les séances sont programmées du 29 mai au 18 juin

les mardis et vendredis 21h

les mercredis 17h30

les samedis et dimanches 17h30 et 21h

Au tarif unique de 3,10 euros la séance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 17:30:00

fin : 2024-06-18 21:00:00

Rue Thiers

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie secretariat@communeisigny.fr

L’événement Projection de films et documentaires Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Isigny-Omaha