Concert Faby médina, Eric Sitbo, Hup et 150 choristes Villers-le-Lac, samedi 13 avril 2024.

Soirées musicales exceptionnelles présentées par l’Union et Progrès.

Ces deux performances promettent d’être des moments de grâce et de célébration musicale, mettant en vedette la talentueuse chanteuse française Faby Medina et le charismatique chanteur Erik Sitbon, un chœur de 150 enfants (école du centre) et l’harmonie Union et Progrès.

Réservez vos place sur HelloAsso. Nous nous réjouissons déjà de vous voir. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 22:30:00

Salle des Fêtes

Villers-le-Lac 25130 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secretariat.hup@gmail.com

