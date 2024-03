Venez visiter les jardins de cocagne Jardins de Cocagne Chalezeule, vendredi 31 mai 2024.

Venez visiter les jardins de cocagne Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 10h00 Jardins de Cocagne La réservation est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », les scolaires et instituts spécialisés sont invités à venir visiter le jardin. Le public pourra pique-niquer et des animations pédagogiques autour des « cinq sens au jardin » leur seront proposées.

Attention : la réservation est obligatoire.

Jardins de Cocagne 3 chemin de la Combe Balland Chalezeule 25220 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 07 57 07 00 51 [{« type »: « phone », « value »: « 07.57.07.00.51 »}] Dans ce jardin d’insertion, on y pratiquant l’agriculture bio, on y cultive des légumes et des fruits dans le respect de l’environnement et des personnes.

© jardins de cocagne – Julienne Javel