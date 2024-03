Festival « Rendez-vous aux jardins » à la ferme Courbet Ferme familiale Gustave Courbet Flagey, vendredi 31 mai 2024.

Festival « Rendez-vous aux jardins » à la ferme Courbet
Vendredi 31 mai, 10h00
Ferme familiale Gustave Courbet
Gratuit | Sur inscription.

Par Elsa Stricher, vannière paysanne.

Venez fabriquer de cabanes vivantes.

Les élèves réaliseront des structures en saule vivant provenant de la ferme Courbet. Les structures réalisées seront valorisées tout au long du festival.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Ancienne ferme de Régis Courbet, père du Maitre peintre d’Ornans. Aujourd’hui, ce lieu est devenu un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Venez également vous rafraîchir au Café de Juliette ou en apprendre plus sur le Maitre du Réalisme en peinture. Présence de parking | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Lieu gratuit.

