Concert : Le groupe Arcanes Temple de Seloncourt Seloncourt

31 mai 2024, Seloncourt.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:15:00

fin : 2024-05-31 . L’ensemble vocal Arcanes, formé d’environ 25 chanteurs, répète à l’école nationale de musique de Belfort. Des week-ends de formation stylistique et vocale complètent ce travail hebdomadaire. La formation des chanteurs, le choix d’instrumentistes professionnels et le souci d’authenticité de l’interprétation, assurent aux concerts d’Arcanes une qualité qui leur est reconnue. Les répertoires abordés sont éclectiques et touchent à une grande partie de l’Histoire de la Musique, du moyen-âge jusqu’aux créations contemporaines… Manifestation organisée par l’association Cossies Fan Tutti du Temple de Seloncourt. .

Temple de Seloncourt

Seloncourt 25230

