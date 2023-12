COMIC’ OUT – HUMOUR ET THEÂTRE D’IMPRO 2 PLACE DU THEATRE Besançon, 30 mai 2024, Besançon.

Besançon Doubs

Début : 2024-05-30 20:00:00

fin : 2024-05-30

COMIC’ OUT

Culture Club Besac fait son COMIC’ OUT !!!

Une soirée de rires et de bonne humeur, avec une programmation 100% bisontine : Redha Jean Daniel, Marius et Improbiz.

Quand humour et théâtre d’impro partagent la scène le temps d’une belle soirée caritative !!!

2 jeunes humoristes bisontins et 1 troupe de théâtre d’impro

Redha Jean Daniel

Redha, 27 ans, est un kinésithérapeute bisontin. Passioné de Stand up depuis tout petit, sa première scène remont à juin 2019, qui l’a mené depuis à enchaîner des soirées Stand up dans l’Est de la France. Dans ses sketchs, il nous parle de ses origines mais aussi des aléas de la vie quotidienne, et avant tout essaye d’être sur scène comme il est dans la vie.

Marius

Marius est un jeune humoriste bisontin, révélé au grand public après avoir gagné le prix du public du templin « Drôlement Bien » en 2023. Pur produit Stand Up, ce diplômé en art du spectacle a depuis bravé la jungle de l’humour parisien, et parvient avec ses thèmes divers de la vie courante à s’adresser à toutes les générations.

Improbiz

Les trublions d’IMPROBIZ, Théâtre d’improvisation, investissent la scène du Petit Kursaal ! Improbiz est un collectif d’improvisateurs amateurs talentueux, basé à Besançon et actif depuis 2011. Vous leur donnez un thème et ils en font toute une histoire, se transformant en chevalier, en astronaute ou en hippocampe.

Composé d’une solide base de joueurs expérimentés et d’un technicien ambianceur qui assure les passages et interludes musicaux, il propose ainsi des spectacles à Besançon et ses environs, et plus généralement en Franche-Comté.

Qu’est-ce que l’improvisation théâtrale ? Le spectacle d’improvisation est une création théâtrale sans texte préécrit.

Un thème est proposé par le public aux comédiens. Après un temps de réflexion d’une poignée de secondes, ces derniers improvisent alors ensemble pendant plusieurs minutes en construisant une histoire, des personnages, des décors, à partir de ce thème de départ. La couleur de l’improvisation peut être induite par une catégorie : contrainte de style (style comédie romantique ou western, à la manière de Molière ou d’Audiard) ou contrainte formelle (sans parole, chantée, les yeux bandés…). Le défi pour les comédiens improvisateurs consiste à imaginer en temps réel une histoire intégrant les idées de chacun relativement cohérente et si possible drôle !

2 PLACE DU THEATRE PETIT KURSAAL

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



