Causerie plantes sauvages rue de l’église Le Bizot, mercredi 29 mai 2024.

Causerie plantes sauvages rue de l’église Le Bizot Doubs

Présentation des plantes les plus communes de notre région, à partir de photos pour ceux qui ne les connaissent pas, et de leurs usages (alimentaires, thérapeutiques et autres….).

Avec Marie-Christine, herboriste. Petite dégustation boisson et bouchées préparées avec des plantes sauvages Prix Libre Inscription Avant le 23/05 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 14:00:00

fin : 2024-05-29 16:00:00

rue de l’église L’écolette

Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

