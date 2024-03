Concert Morricone Grand Kursaal Besançon, samedi 1 juin 2024.

Une légende ne s’éteint jamais !

Décédé à Rome le 6 juillet 2020 à l’âge de 91 ans, Ennio MORRICONE reste à ce jour l’un des plus grands compositeurs de musiques de films de tous les temps. En plus de 70 ans de carrière, 45 nominations et 25 récompenses dont 2 Oscars, celui qui a composé des musiques de films pour Quentin TARANTINO, Sergio LEONE et d’autres phénomènes du cinéma mondial renaîtra, le temps d’une soirée, pour vous faire vivre un moment intense au rythme de vos musiques de films préférées, Pour une poignée de Dollars, Il était une fois dans l’Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, Cinéma Paradiso, Mission, Le Professionnel, et bien d’autres …

Dernier concert exceptionnel à Besançon GRAND KURSAAL

Ce concert-hommage exceptionnel sera pour vous donner l’occasion de revoir et surtout ré-écouter en famille les plus belles musiques de films du Maestro avec le son magique d’un orchestre en direct. Pour cela, les 50 musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny et leur chef Pascal BOUTON s’associent à la chanteuse bisontine ECCO, qui sublimera de sa voix envoutante, les plus belles mélodies d’Ennio MORRICONE 15 15 EUR.

Début : 2024-06-01 20:30:00

fin : 2024-06-01 22:30:00

Grand Kursaal 2 place du théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté juliebulle@orange.fr

