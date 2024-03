Topographie sonore Ferme Courbet Flagey, vendredi 31 mai 2024.

Topographie sonore Ferme Courbet Flagey Doubs

Concert Par la Compagnie Le Sensible du Temps et le TransJura Quartet.

Dans le cadre du festival “Les Rendez-vous aux jardins”.

Les musiciens randonneurs du TransJura Quartet escaladent le massif du Jura pour se retrouver en musiques. En cheminant, ils s’imprègnent des éléments constitutifs du paysage géologie, flore, faune, climat. Ils rencontrent les habitants et découvrent leurs activités, leur patrimoine …

Durée 1 heure environ 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 19:00:00

fin : 2024-05-31 20:00:00

Ferme Courbet 28 Grande Rue

Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté fermecourbet@doubs.fr

