« CinéMA Taming the Garden » suivi de « Tant que le soleil frappe » À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez assister à la projection d’un film documentaire et d’une fiction dans le cadre de la manifestation. Vendredi 31 mai, 18h00, 20h30 Cinéma Victor Hugo Entrée : 5 € par personne.

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

À l’occasion des « Rendez-vous aux jardins 2024 », venez assister à la projection d’un film documentaire et d’une fiction dans le cadre de la manifestation.

Taming the Garden

Documentaire de Salomé Jashi (Suisse, Allemagne, Géorgie, Pays-Bas, 2021, 92 min)

Un homme puissant, qui est aussi ex-premier ministre de Géorgie, achète des arbres centenaires. Ses hommes les déracinent, dont certains atteignent la hauteur d’un immeuble de 15 étages, et les amènent dans son jardin privé : à travers les villages, sur les collines et de l’autre côté de la mer Noire. Pour y parvenir, il faut couper d’autres arbres, déplacer des câbles électriques et paver de nouvelles routes à travers les plantations de mandarines. Le film fait passer le concept de déracinement de sa signification métaphorique à une réalité oppressante, tangible et pourtant surréaliste. Une ode à la rivalité entre les hommes et la nature.

Tant que le soleil frappe

Drame de Philippe Petit avec Swann Arlaud, Sarah Adler, Grégoire Oestermann (France, 2023, 85 min)

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé, mais acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein centre-ville d’une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des années de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui frappe.

