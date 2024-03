Rendez-vous au jardin Théâtre Duel au jardin Citadelle Besançon, samedi 1 juin 2024.

Dans les bosquets, autours des bassins, les intrigues se tapissent et les amants jouent à cache-cache. Comme la Nature est folle, vive et exacerbée, on tâche de la maitriser, on taille les arbres, on cisèle les sonnets, on chante la rose et croque la pomme… Mais on y croise le Fer comme le Verbe. Une joute poétique dans ce dédale de verdure pour y redécouvrir les senteurs, les innovations et l’éclat du Grand siècle. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-02 14:30:00

Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

