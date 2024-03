Concert L’Encas Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard, mercredi 29 mai 2024.

Concert L’Encas Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Concerts salades à la pause méridienne.

Inspiré par l’idée des concerts éclectiques de Jean Wiener dans les années 1920, appelés concerts-salades,

L’Encas propose la rencontre entre plusieurs styles musicaux, mais aussi le croisement avec la danse et le théâtre.

Il s’agit d’offrir au public la découverte d’époques, de sujets et de thématiques différents,

suggérant des émotions inattendues et surprenantes.

Le public pourra apporter son encas pour se sustenter.

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 12:30:00

fin : 2024-05-29

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert L’Encas Montbéliard a été mis à jour le 2024-03-26 par COORDINATION DOUBS