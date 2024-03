Visite découverte d’un jardin à l’anglaise aux abords de Besançon Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles Pouilley-les-Vignes, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte d’un jardin à l’anglaise aux abords de Besançon Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin floral Le Bouquet d’Aquarelles Une petite participation pour l’entretien du jardin à la discrétion de chacun sera appréciée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Pouilley les Vignes

Jardin floral « le bouquet d’aquarelles »

Ce jardin de 2 500 mètres carrés, au cœur du village, permettra aux amoureux des plantes et des fleurs de visiter un jardin à l’anglaise, composé de nombreux massifs imaginés comme des tableaux colorés, inspirés par sa propriétaire aquarelliste. La visite se déroule comme une promenade à la découverte de plus de 500 variétés de plantes vivaces : pivoines, hémérocalles, hostas, yucca, clématites, de nombreuses plantes parfumées et 150 rosiers anciens, modernes et grimpants. Ce bel assemblage se faufile harmonieusement à l’ombre d’arbres majestueux et d’arbustes originaux et odorants, aux couleurs changeantes au gré des saisons.

Une volière abritant des canards d’ornement : carolins et mandarins, attirera la curiosité des grands et des petits.

Au fil de la promenade, la contemplation d’un joli bassin romantique et bruissant, animé de plantes aquatiques et de poissons rouges, offrira aux visiteurs un instant de repos.

Pour terminer cette visite, un regard curieux et gourmand sur le jardin potager donnera des envies de cuisiner.

Une exposition d’aquarelles réalisées par la propriétaire aura lieu en plein air, si le temps le permet.

Le jardin est ouvert pendant les 3 journées des « Rendez-vous aux jardins 2024 » : de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 19 heures à l’exception du dimanche matin 2 juin (fermé jusqu’à 14 heures).

Au cours de l’année, le jardin sera visitable sur rendez-vous jusqu’en septembre les vendredis, samedis et dimanches après-midi. Pour vous inscrire : contactez le 07 66 11 25 60 ou mfblondeau@free.fr

© Marie Françoise Blondeau