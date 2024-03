Rendez-vous au jardin Vélo smoothie & présentation du Jardin Vauban Citadelle Besançon, samedi 1 juin 2024.

Venez découvrir les herbes, fruits et légumes qui étaient consommés par les nobles et par les soldats à l’époque de Vauban dans le jardin, et goutez un smoothie réalisé avec des ingrédients qui étaient consommés à l’époque, mixés par vos soins à vos jambes ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 16:30:00

fin : 2024-06-02 17:30:00

Citadelle 99 Rue des Fusillés de la Résistance

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

