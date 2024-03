Nos cinq sens en éveil au jardin de curé de Remoray-Boujeons Maison du patrimoine Remoray-Boujeons, vendredi 31 mai 2024.

Nos cinq sens en éveil au jardin de curé de Remoray-Boujeons Venez regarder, sentir, toucher, goûter, écouter au jardin de curé de Remoray-Boujeons. 31 mai – 2 juin Maison du patrimoine Entrée libre | Parking en face du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Venez regarder, sentir, toucher, goûter, écouter au jardin de curé de Remoray-Boujeons.

La visite sera axée sur « Nos cinq sens en éveil ».

Ce jardin, typique du XIXe siècle, est lié au presbytère du village qui a été restauré pour devenir un musée : « La maison du patrimoine ». Il est vivrier, bouquetier et médicinal.

Les nouveaux défis climatiques nous entraînent à être plus respectueux de la nature qui nous émerveille ! Venez découvrir l’engagement de ce jardin pour une gestion en osmose avec la nature.

Ce lieu, riche de plus d’une centaine d’espèces potagères, ornementales et médicinales, encadré de murs épais, est un havre de paix au milieu du village.

Maison du patrimoine 9 Place de la Mairie, 25160 Remoray-Boujeons Remoray-Boujeons 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 69 35 07 http://www.patrimoine-remoray.fr C'est un jardin typique du XIXe siècle. Il est vivrier, médicinal et bouquetier. C'est un méli-mélo de simples, de fleurs et de légumes. Ce petit paradis, enchâssé entre des murs épais, magnifie une nature belle et généreuse. Le compagnonnage des plantes fait partie du jardinage bio, il est utilisé depuis l'Antiquité et évite le recours à des substances non-naturelles. Les couleurs, les odeurs interagissent pour attirer les pollinisateurs, éloigner les ravageurs ou encore protéger des maladies.

© Vuillaume Marie-Madeleine