Prêt d’œuvre pour les 150 ans de l’impressionisme Musée Courbet Ornans, samedi 1 juin 2024.

Prêt d’œuvre pour les 150 ans de l’impressionisme Musée Courbet Ornans Doubs

Les 150 ans de l’impressionnisme

Du 13 mars au 27 août 2024

Prêt exceptionnel de l’œuvre Tempête, côtes de Belle-Ile de Claude Monet (1886)

En 2024, le ministère de la culture et le musée d’Orsay fêtent les 150 ans de l’impressionnisme, opération qui verra la célébration de la première exposition du groupe d’artistes à Paris en 1874 et de ce mouvement sur l’ensemble du territoire. En parallèle à l’exposition Paris 1874. Inventer l’impressionnisme qui se tiendra à Paris, quelque 180 œuvres prêtées exceptionnellement par le musée d’Orsay sont à découvrir dans plus de 30 musées de France.

A cette occasion, le musée départemental Gustave Courbet, partenaire privilégié de l’Etablissement public du musée d’Orsay, accueille du 13 mars au 27 août 2024 le prêt exceptionnel de l’œuvre Tempête, côtes de Belle-Ile de Claude Monet.

Présenté dans le parcours permanent du musée, le tableau de Monet dialoguera avec de nombreux paysages de mer peints par Gustave Courbet. Ce voisinage permet de rendre compte de la relation étroite, aussi bien personnelle que picturale, tissée entre les deux hommes dès 1864 en Normandie grâce à l’intermédiaire d’Eugène Boudin. De ces voyages normands, ils réaliseront d’inspirantes marines ou des vues de la côte, retranscrivant leurs sensations de nature et témoignant de leur fascination commune pour les effets météorologiques. Figure incontournable de la scène artistique française, déjà internationalement réputé, Courbet a été pour le jeune Monet tant une figure tutélaire, qu’un soutien financier et amical. Peinte en 1884, l’œuvre Tempête, côtes de Belle-Ile rappelle la dimension brutale des vagues de Courbet dont la picturalité dense, posée avec grande liberté au couteau, a profondément marqué ses contemporains et les jeunes impressionnistes.

Pour cet anniversaire, Claude Monet est présent deux fois dans le Doubs ! Le chef d’œuvre du peintre, Le Déjeuner sur l’herbe, est accueilli jusqu’en juin au Musée des Beaux-arts et d’archéologie de Besançon. 8 8 EUR.

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

